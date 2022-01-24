Почему дети ополчились на молодого парня Анджелины Джоли

46-летняя Анджелина Джоли наконец-то обрела счастье после болезненного разрыва с Брэдом Питтом: актриса наслаждается жизнью в компании 31-летнего рэпера The Weeknd.



После развода поклонники звезды боялись, что она больше не сможет влюбиться. Однако их страх был напрасен – сердце актрисы смог покорить молодой музыкант. Пока фанаты не устают восхищаться их совместными выходами, а также умиляться посвященными Джоли строками в песнях The Weeknd, шестеро детей звезды Голливуда их чувства не разделяют.

Как рассказала подруга актрисы, раньше ребята относились к новому роману мамы с настороженностью. Но с недавних пор это чувство сменилось враждебностью, и всему виной как раз песни рэпера. Дети считают, что посвященные Джоли строки чересчур откровенные, а это ставит ее в неловкое положение.

Кроме того, их не устраивает возраст избранника актрисы: по их словам, мама могла бы выбрать своего ровесника или кого-то постарше, а не мужчину, который младше ее на 15 лет.

Напомним, о связи Анджелины Джоли и рэпера The Weeknd говорили с начала прошлого года. Позже музыкант записал трек, в котором несколько раз звучит фраза: "Моя новая девушка, она кинозвезда". Поклонники и западные СМИ уверены, что таким образом молодой артист решил подтвердить роман со звездой Голливуда.