Никаких ожогов на лице: свежая и цветущая Хлебникова показалась после страшного пожара

Страшный пожар случился в московской квартире Марины Хлебниковой вечером 18 ноября. Певица долгое время была в реанимации ожогового отделения НИИ имени Склифосовского, врачи боялись худшего.

Помимо поражения верхних дыхательных путей, у 56-летней артистки было диагностировано больше 50% ожогов тела, сильное отравление едким дымом. Каково же было изумление фанатов, когда спустя всего лишь два месяца после трагедии артистка предстала свежей и цветущей. А главное, никаких ожогов на лице!

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В Интернете состоялась премьера клипы Марины Хлебниковой "Нева". "Съемки проходили в одном из красивейших городов России – Санкт-Петербурге, – рассказала звезда в соцсетях. – Чтобы снять клип, вместе со съемочной группой мы просто решили прожить в этом городе, как живет каждый петербуржец. Клип решено было делать доступным и понятным, ведь только так любой зритель при просмотре клипа может представить, что он в это время в Санкт-Петербурге с его красивейшей архитектурой и его неповторимым "питерским духом".

Судя по кадрам в клипе, он был снят осенью прошлого года, незадолго до трагедии. Тогда еще никто и подумать не мог, что эта работа станет последней перед долгой паузой у Марины Хлебниковой. Как говорят врачи, в ближайшие несколько лет она будет заниматься восстановлением кожи на лицо, ей предстоит несколько тяжелых пластических операций. Никаких выступлений и съемок в это время, конечно, не будет.