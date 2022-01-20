Трагедия: вскрылись подробности внезапной смерти Цымбалюк

"Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен", – говорил Воланд Берлиозу при их встрече на Патриарших прудах в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". В справедливости этих слов убеждаешься снова и снова.



"Когда кто-нибудь умирает, настает всеобщее оцепенение — до того трудно бывает осмыслить вторжение небытия, заставить себя поверить в него", – писал Гюстав Флобер. Он прав, ведь когда сообщили о смерти Цымбалюк, в театре, где она работала, все вздрогнули.

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Вообще, смерть, как известно, это закономерный итог жизни. Но известия о ней все равно пугают людей. Хотя, как говорят святые отцы, земная жизнь – это всего лишь маленькое предисловие перед страницами жизни вечной.

О том, что Цымбалюк болеет, мало кто знал. Поэтому когда режиссер Сергей Женовач сообщил труппе театра о ее уходе, многие вздрогнули.

Теперь же, спустя два с половиной года, вскрылись подробности ее ухода. Оказывается, смерть была внезапной, когда казалось, что болезнь отступила.

Похороны человека, который почти все жизнь отдал МХТ имени Чехова, Художественный театр взял тогда на себя. Ведь Ирина Григорьевна Цымбалюк служила тут почти полвека. Она работала главным специалистом по технике безопасности и охране труда. В театре ее все знали и любили.

Цымбалюк ушла из жизни летом 2019-го, но до сих пор в театре вспоминают ее добрым словом.