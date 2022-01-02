Располневший Данилко встревожил россиян после информации о болезни

В Сети обсуждают выступление Верки Сердючки в Дубае.

В конце прошлого года стало известно, что в Новый год Андрей Данилко в образе Верки Сердючки выступит за 12 миллионов рублей в Дубае. По данным СМИ, артисту должны были оплатить перелет бизнес-классом и проживание в лучшем отеле. Также знаменитости якобы дали возможность отдохнуть несколько дней в туристическом городе ОАЭ.

Накануне кадры с выступления Верки Сердючки появились в Сети. Их опубликовала светская львица Анна Калашникова. Она показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, как выглядит Данилко, который вышел на сцену спустя долгое время. Кадры быстро распространились по интернету, их рьяно начали обсуждать поклонники и журналисты.

Интерес вызвало вовсе не исполнение Данилко, а его внешний вид. Дело в том, что артист располнел. Внимание привлек большой живот знаменитости, которая, к слову, вот уже долгое время борется с болезнью, и подробности умалчиваются по сей день. Известно лишь то, что из-за недуга у Андрея произошел гормональный сбой.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Верка Сердючка могла бы стать президентом Украины, однако Андрей Данилко отказался от предложений политических элит. Артист объяснил свое решение желанием сохранить себя.