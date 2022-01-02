Впервые показавший внебрачную дочь Табаков всполошил народ

Павел Табаков впервые показал фото своей внебрачной дочери Мии. Поклонники активно обсуждают внешность малышки.

Не так давно имя 26-летнего актера Павла Табакова мелькало в заголовках светской хроники. Общественность была шокирована известием о том, что у артиста родилась дочь, которую он долгое время скрывал не только от посторонних глаз, но и от собственной матери.

Теперь, по всей видимости, Павел решил стать ближе к наследнице, поэтому обнародовал кадр со спящей малышкой. Свежий пост Табакова вызвал ажиотаж. Пользователи Сети принялись активно обсуждать внешность девочки.

"Новое творческое поколение Табаковых почивает", "Как на дедушку похож", "Скорее на бабушку носиком похожа", "Копия твоего папы, Олега Павловича!", "Павел, какая фотография милая! Спасибо, что выложили", "Ты заставляешь меня плакать, но только от счастья", — поделились впечатлениями комментаторы.

Стоит отметить, что нашлись и те, кто принялся выражать недовольство образом жизни и принятыми Павлом Табаковым решениями. "Могли бы с матерью купить квартиру. Могли бы внучку и дочку обеспечить. В чужой квартире снимает... Она [Марина Зудина — Прим. ред.], наверное, думает, как и сын, только о себе", — раскритиковала знаменитостей одна из подписчиц.