Раздавленный Григорьев-Апполонов сокрушается из-за ошибки

Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о неприятной ситуации.

Артист выложил архивное видео, на котором читает стихотворение на экзамене по сценической речи в ГИТИСе. Андрей перепутал слово, заменив его созвучным, что практически не сказалось на прочтении. Однако сам Григорьев-Апполонов рассказал, что тогда его это подкосило. "Аж прям расстроился тогда", – сокрушается из-за ошибки артист.

Поклонники бросили поддерживать певца, отметив, что он талантливо и харизматично читает, а ошибку сложно заметить, если не знать. "Какой харизматик! Какая энергетика! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Безумно! Прекрасен! Талантлив! И тогда и сейчас", "Какой красивый и обаятельный", "Надо было в поэты, а не в певцы", "Андрей, как талантливо ты рассказал, свободно и естественно! ", "Андрюша, классно и красиво читаешь, где слово поменял не заметно и прочитал уверенно на 1000% ", – написали комментаторы.

Ранее стало известно, что Андрей Григорьев-Апполонов сломал палец. На юбилейном концерте группы "Иванушки International" он заметно хромал. Почти месяц артист ходил с больной ногой, но травма не проходила. В итоге певцу диагностировали перелом. Несмотря на гипс, Андрей продолжил работать.