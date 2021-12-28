"Иванушки International" поздравили читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Солисты группы "Иванушки International" записали персональное видеопоздравление для наших читателей.

Музыкальный коллектив "Иванушки International" существует уже более четверти века и все это время не теряет своей популярности у российской молодежи. Уходящий год не стал исключением и был для группы все таким же насыщенным и плодотворным.

В 2021-м музыканты продолжали радовать поклонников своими яркими выступлениями, но иногда все же давали поводы для беспокойства. Например, на одном из концертов Андрей Григорьев-Апполонов шокировал публику судорожным дерганьем. На другом выступлении рыжий солист тоже вел себя странно, после чего в Сети даже появились слухи о проклятии "Иванушек".

Впрочем, были в жизни группы и приятные моменты. 50-летнего Кирилла Андреева из "Иванушек" в этом году поздравляли с пополнением в семье. А Андрею Григорьеву-Апполонову удалось стать настоящим спасителем для звезды сериала "Универ" – Валентины Рубцовой.

В преддверии главного праздника в году "Иванушки International" записали персональное поздравление для "Дни.ру". Артисты обратились к нашим читателям с самыми добрыми словами, пожелали всем нам жить долго и счастливо. Надеемся, что ярким и веселым музыкантам удалось передать всем нашим читателям мощный заряд бодрости и позитива на весь следующий год.