Оплывшая Костенко оправдалась за жирок после нападок

Анастасия Костенко – счастливая мама троих маленьких детей. Жена спортсмена активно восстанавливается после последних родов, она твердо решила худеть и не пренебрегать тренировками. В настоящее время семья отдыхает на Мальдивах.
Модель радует поклонников снимками с пляжа в купальнике. Но некоторые злопыхатели буквально ее затравили. Судя по всему, молодой матери надоело читать нападки в свой адрес, и она решила отнестись к ситуации с юмором, высмеяв себя.
Анастасия Костенко обнародовала кадр на берегу океана в компании дочерей. Она с иронией призвала подписчиков не повторять ее ошибок, фотографируясь после плотного завтрака. Фолловеры осыпали модель комплиментами и заявили, что она напрасно смеется над своей фигурой. По мнению многих, жена Тарасова выглядит отлично.
Отметим, что модели трудно далось восстановление после рождения долгожданного сына Алексея. В конце прошлого года девушка жаловалась, что ее одолели сообщениями о несовершенстве ее фигуры. Анастасия Костенко признавалась, что ее обижали такие нападки, потому что она и сама осознает свои недостатки.