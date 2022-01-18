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Шоу-бизнес
Оплывшая Костенко оправдалась за жирок после нападок

Оплывшая Костенко оправдалась за жирок после нападок

27-летняя Анастасия Костенко в последнее время часто становится объектом для критики. Хейтеры указывают супруге футболиста Дмитрия Тарасова на несовершенство фигуры. Модель решила ответить недоброжелателям оригинальным способом.
прочитано 131 раз

Анастасия Костенко – счастливая мама троих маленьких детей. Жена спортсмена активно восстанавливается после последних родов, она твердо решила худеть и не пренебрегать тренировками. В настоящее время семья отдыхает на Мальдивах.

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 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Модель радует поклонников снимками с пляжа в купальнике. Но некоторые злопыхатели буквально ее затравили. Судя по всему, молодой матери надоело читать нападки в свой адрес, и она решила отнестись к ситуации с юмором, высмеяв себя.

Анастасия Костенко обнародовала кадр на берегу океана в компании дочерей. Она с иронией призвала подписчиков не повторять ее ошибок, фотографируясь после плотного завтрака. Фолловеры осыпали модель комплиментами и заявили, что она напрасно смеется над своей фигурой. По мнению многих, жена Тарасова выглядит отлично.

Отметим, что модели трудно далось восстановление после рождения долгожданного сына Алексея. В конце прошлого года девушка жаловалась, что ее одолели сообщениями о несовершенстве ее фигуры. Анастасия Костенко признавалась, что ее обижали такие нападки, потому что она и сама осознает свои недостатки.

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Фото: FC Lokomotiv / Twitter.com / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2022, 11:56 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

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