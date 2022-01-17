Важнее выросшего после родов пуза: Костенко указали на проблему с Тарасовым

Накануне инстаграм-аккаунт супруги футболиста Дмитрия Тарасова, модели Анастасии Костенко, взорвался от комментариев. Пользователи Сети активно обсуждали свежие фото манекенщицы с курорта. Анастасию заподозрили в использовании ретуши на снимках в купальнике. Дескать, на видео, которые выкладывает в своем микроблоге Тарасов, у Костенко заметно пузико и располневшие бока.
За жену футболиста заступилась светская обозревательница Лена Миро. По мнению блогера, Анастасия, родившая троих детей подряд, даже без фотошопа выглядит хорошо. Между тем Лена уверена, что проблема у Костенко все же есть и она важнее выросшего пуза: Тарасов может поверить комментаторам в Сети и решить, что его супруга потеряла привлекательность.
"Подумает: для той ли цветет? Достойна ли его чуть пузатенькая жена быть рядом с ним?" – предположила Миро.
Обозревательница считает, что Анастасии не надо отчаиваться. Лена разработала для жены спортсмена план дальнейших действий. Костенко, считает блогер, необходимо забеременеть вновь. По мнению Миро, Тарасов не сможет бросить жену, которая носит под сердцем малыша. Дмитрий испугается гнева, который обрушит на него в таком случае общественность. Дескать, спортсмен не готов стать изгоем. Кроме того, уверена обозревательница, дам в положении никто не упрекает за лишний вес.
Потом, после четвертых или пятых родов, отметила Миро, Костенко должна быть внимательнее с публикациями в соцсетях. "Чтобы никто не увидел пузо", – отметил блогер.