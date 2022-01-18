Не Неёлова: раскрыта настоящая фамилия известной актрисы

Как известно, многие звезды эстрады, театры и кино прославились под творческими псевдонимами. Реальные же фамилии их мало кто знает. Например, Лариса Долина от рождения была Кудельман, Елена Воробей – Лебенбаум, София Ротару – Ротарь, Вера Брежнева – Галушка, а Наташа Королева – Порывай. Как оказалась, иная фамилия и Марины Неёловой... прочитано 415 раз Марина Неёлова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде в семье Мстислава Павловича и Валентины Николаевны. Родители были участниками Великой Отечественной войны, служили во флоте (мать была радисткой). После войны отец работал инженером, мать вела домашнее хозяйство. ПО ТЕМЕ "Истеричка!": строгая мать приложила ошарашенную Неелову "Какая гадина!": 75-летняя Неелова шокирована неожиданными откровениями Ярмольника Решение Марины Мстиславовны идти в актрисы для родителей стало неожиданным. Еще во время учебы в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии она дебютировала в кино, исполнив сразу три роли в фильме Надежды Кошеверовой "Старая, старая сказка". Тогда-то актриса и решила сделать фамилию более благозвучной и выразительной. Дело все в том, что от рождения она была Нееловой, а не Неёловой. Надстрочный выносной элемент, именуемые в народе "двоеточие" (хотя ученые предпочитают называть его умляутом или диэрезисом) многое решил. Так звезда и стала зваться Мариной Неёловой. И настолько это звучит органично, что, кажется, именно так было всегда. Тем самым актриса перестала ассоциироваться с деревней Неé‎лово в Псковской области, откуда приехал ее отец. Стоит заметить, что существует старинное диалектное костромское слово "неёл", которое на современный русский язык переводится, как "неудача". Когда-то давно имя Неёл давали детям, чтобы их не сглазили.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com Автор: Иван Губкин 18 января 2022, 09:45 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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