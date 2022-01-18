Не Неёлова: раскрыта настоящая фамилия известной актрисы

Марина Неёлова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде в семье Мстислава Павловича и Валентины Николаевны. Родители были участниками Великой Отечественной войны, служили во флоте (мать была радисткой). После войны отец работал инженером, мать вела домашнее хозяйство.
Решение Марины Мстиславовны идти в актрисы для родителей стало неожиданным. Еще во время учебы в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии она дебютировала в кино, исполнив сразу три роли в фильме Надежды Кошеверовой "Старая, старая сказка". Тогда-то актриса и решила сделать фамилию более благозвучной и выразительной.
Дело все в том, что от рождения она была Нееловой, а не Неёловой. Надстрочный выносной элемент, именуемые в народе "двоеточие" (хотя ученые предпочитают называть его умляутом или диэрезисом) многое решил. Так звезда и стала зваться Мариной Неёловой. И настолько это звучит органично, что, кажется, именно так было всегда.
Тем самым актриса перестала ассоциироваться с деревней Неéлово в Псковской области, откуда приехал ее отец.
Стоит заметить, что существует старинное диалектное костромское слово "неёл", которое на современный русский язык переводится, как "неудача". Когда-то давно имя Неёл давали детям, чтобы их не сглазили.