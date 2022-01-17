"Истеричка!": строгая мать приложила ошарашенную Неелову

Валентина Николаевна часто приходила на спектакли к своей дочери Марине Мстиславовне Нееловой. Но ее театральный талант оценивала всегда сухо. Дождаться похвалы было почти нереально!
"Моя мама была довольно строгая, – уверяет Неелова. – И я не помню, чтобы после спектакля она сделала бы мне какой-то комплимент. Помню, как потом мне говорила: "Очень хорошо играл такой-то! Очень хорошо играла такая-то! Потрясающе играла такая-то!"
При этом оценок работе родной дочери мать не давала и приходилось ее спрашивать: "А как я тебе на сцене?" В ответ Валентина Николаевна поворачивалась и вздыхала: "Ну, что про тебя сказать? Как ты есть истеричка, так и есть!"
"А самым ласковым словом от нее и комплиментом было: "Ну, в этом спектакле ты не очень худенькая!" – рассказала Неелова в программе "Сегодня вечером" на Первом канале. – Это была уже высшая оценка!"
Видя это обращение, Марина Неелова призналась себе еще в молодости: "Если у меня когда-то родится дочь, я никогда не буду с ней так строга! Напротив, буду нежна, буду рассказывать, какая она потрясающая, талантливая, умная".
Но так не случилось. "Я только хочу сказать дочери (Ника Неелова-Геворгян родилась в 1987 году – Прим. ред.), что-то ласковое, как обязательно получается какая-то глупость, типа "Ника, ну что ты надела!" – сожалеет актриса. – Мне не хватает либо ума, либо гибкости".