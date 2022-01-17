"Истеричка!": строгая мать приложила ошарашенную Неелову

Театральная карьера Марины Нееловой началась в 1971 году, когда она из Ленинграда переехала в Москву и поступила в театр имени Моссовета к Юрию Завадскому. В 1974-м актриса была принята в труппу столичного "Современника" – Валерий Фокин и Константин Райкин ввели ее в спектакль "Валентин и Валентина". С тех пор профессиональная жизнь Марины Нееловой связана именно с этим театром. Правда, строгая мать скептически относилась к талантливой дочери.

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