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Шоу-бизнес
"Истеричка!": строгая мать приложила ошарашенную Неелову

"Истеричка!": строгая мать приложила ошарашенную Неелову

Театральная карьера Марины Нееловой началась в 1971 году, когда она из Ленинграда переехала в Москву и поступила в театр имени Моссовета к Юрию Завадскому. В 1974-м актриса была принята в труппу столичного "Современника" – Валерий Фокин и Константин Райкин ввели ее в спектакль "Валентин и Валентина". С тех пор профессиональная жизнь Марины Нееловой связана именно с этим театром. Правда, строгая мать скептически относилась к талантливой дочери.
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Валентина Николаевна часто приходила на спектакли к своей дочери Марине Мстиславовне Нееловой. Но ее театральный талант оценивала всегда сухо. Дождаться похвалы было почти нереально!

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"Моя мама была довольно строгая, – уверяет Неелова. – И я не помню, чтобы после спектакля она сделала бы мне какой-то комплимент. Помню, как потом мне говорила: "Очень хорошо играл такой-то! Очень хорошо играла такая-то! Потрясающе играла такая-то!"

При этом оценок работе родной дочери мать не давала и приходилось ее спрашивать: "А как я тебе на сцене?" В ответ Валентина Николаевна поворачивалась и вздыхала: "Ну, что про тебя сказать? Как ты есть истеричка, так и есть!"

"А самым ласковым словом от нее и комплиментом было: "Ну, в этом спектакле ты не очень худенькая!" – рассказала Неелова в программе "Сегодня вечером" на Первом канале. – Это была уже высшая оценка!"

Видя это обращение, Марина Неелова призналась себе еще в молодости: "Если у меня когда-то родится дочь, я никогда не буду с ней так строга! Напротив, буду нежна, буду рассказывать, какая она потрясающая, талантливая, умная".

Но так не случилось. "Я только хочу сказать дочери (Ника Неелова-Геворгян родилась в 1987 году – Прим. ред.), что-то ласковое, как обязательно получается какая-то глупость, типа "Ника, ну что ты надела!" – сожалеет актриса. – Мне не хватает либо ума, либо гибкости".

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 января 2022, 08:12 Источник: "Сегодня вечером" ✓ Надежный источник
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