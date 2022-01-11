"Какая гадина!": 75-летняя Неелова шокирована неожиданными откровениями Ярмольника

В 2010-м в "Современник" пришел и Леонид Ярмольник – его пригласили на роль Кирилла Цандера в спектакле режиссер Родиона Овчинникова "С наступающим!" Правда, как признался актер, пошел он туда во многом из-за Нееловой.
"Я, наверное, самый искушенный, самый требовательный и самый восторженный зритель Марины, – признался Леонид Исаакович. – Я ее обожаю всю жизнь. Я из-за Марины Мстиславовны пришел работать в "Современник" и провел там четыре года только с одной целью – чтобы она меня заметила".
Услышавшая это неожиданное откровение актриса выдохнула: "Ах, какая гадина!" В шутку, конечно. Она была поражена, ведь об этом факте Ярмольник столько лет молчал!
А Леонид Ярмольник в студии программы Первого канала "Сегодня вечером" продолжил: "Мы видимся, мы дружим семьями, но я очень хочу попросить Марину Мстиславовну, что если когда-нибудь мы найдем материал и место, то для меня самым большим счастьем будет хоть пять минут, но побыть ее партнером на сцене или в кадре".