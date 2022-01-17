"Сейчас упаду": Исхудавшая Машная ошарашила россиян

Светская львица Екатерина Стриженова на днях встретилась со своей подругой и коллегой по цеху, которая давно перестала сниматься в фильмах. Легенда советского кинематографа Ольга Машная вновь предстала перед объективом, но уже в образе домохозяйки.
В "Инстаграм" появилось видео, где звезда фильма "Гардемарины, вперед!" хвастается кулинарными изысками. Артистка заметно исхудала и похорошела, вызвав у народа бурю эмоций.
Но наибольшее впечатление на публику произвела еда. Ольга Машная буквально ошарашила россиян своими аппетитными блюдами. Она вынула пищу из духовки с пылу с жару и показала на камеру.
Снимавшая ролик Екатерина Стриженова не удержалась, когда увидела жульен в запеченных перцах. "Ах, сейчас я упаду лицом в них", — заявила брюнетка, почувствовав ароматный запах. Хозяйка заверила ее, что блюдо прекрасно подходит тем, кто бережет фигуру.
А на горячее Ольга Машная состряпала галантин — фаршированную овощами курицу. Екатерина Стриженова удивилась, когда услышала, что подруга приготовила птицу без костей. "Ну я постаралась!" — ответила ей кулинарка.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о неудавшейся личной жизни Ольги Машной и раке матки, который унес жизнь ее матери. Знаменитость сделала неудачную пластическую операцию и узнала о серьезной проблеме во время липосакции.