"На пятьдесят оттенков темнее": Бондарчук всполошила россиян своим видом

Светлана Бондарчук решила поэкспериментировать со стилем.

Экс-супруга Федора Бондарчука предстала перед подписчиками в необычном амплуа. Светлана выложила в "Инстаграм" фотографию, на которой она запечатлена в кружевной повязке на глазах. Также она написала под снимком: "Пятница". Видимо, последний рабочий день настроил светскую львицу на соответствующую волну. Также она поделилась цитатой о любви, которая гласит, что обещание любить человека все лета звучит более убедительно, чем обещание любить всю жизнь. Вероятно, Светлана перестала верить в столь громкие слова, ведь чувства порой остывают гораздо раньше, чем мы планируем.

Публикация Бондарчук вызвала бурю эмоций у подписчиков. Многие похвалили женщину за оригинальный образ. "Красотка", "Светлана, вы становитесь прекраснее и прекраснее, прям на глазах", "На пятьдесят оттенков темнее", "Шикарна", "Атмосферно", – написали фолловеры.

Напомним, что Светлана Бондарчук была замужем за известным режиссером более десяти лет. У пары есть двое детей: дочь Варвара и сын Сергей. Однако в 2016 году общественность узнала, что супруги решили расстаться. Федор Бондарчук позже женился на актрисе Паулине Андреевой. Светлана тоже смогла найти свое счастье. Сейчас она находится в отношениях с дизайнером Сергеем Харченко.