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Шоу-бизнес
Караул! Звезду КВН ограбили средь бела дня

Караул! Звезду КВН ограбили средь бела дня

Знаменитая юмористка из КВН Елена Праченко стала жертвой воровства.
прочитано 311 раз

Звезда Высшей лиги КВН потеряла ценное имущество вследствие вопиющего преступления. Ситуация произошла январским утром в российской столице, когда Елена Праченко направлялась на работу. 23-летняя девушка повстречалась с карманником при входе в общественный транспорт на остановке в районе Кузьминки.

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Подозрительный мужчина, как показалось потерпевшей, задержался в маршрутке и вышел из нее последним. Юмористка обнаружила пропажу телефона из своего кармана, когда водитель транспорта уже поехал, а воришка благополучно отправился восвояси. Елена Праченко определила точное время ограбления потому, что слушала в наушниках музыку через телефон, и она перестала звучать в определенный момент.

Делать было нечего — звезда КВН смирилась и продолжила поездку. Лишь добравшись на рабочее место, она позвонила в правоохранительные органы. Журналисты связались с сотрудниками полиции, и те подтвердили поступившее заявление поводу этого беспредела.

Сейчас уполномоченные полицейские детально проверяют информацию, которую им передала Елена Праченко. Также они пытаются собрать воедино характеристики подозреваемого по описанию финалистки КВН. Главный опознавательный признак вероятного преступника — черная куртка.


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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 12:43 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто из звезд стал жертвой воров

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