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Шоу-бизнес
"Тема закрыта!": Хитяева назвала причину прекращения дружбы с Шатиловой

"Тема закрыта!": Хитяева назвала причину прекращения дружбы с Шатиловой

Людмила Хитяева стала гостьей программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" и рассказала о давней подруге, с которой больше не общается.
прочитано 201 раз

Советские актриса и диктор Людмила Хитяева и Анна Шатилова давно перестали общаться, хотя раньше были хорошими подругами. Наконец причина произошедшего стала ясна.

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91-летняя Хитяева не стала отрицать, что действительно не общается с 83-летней Шатиловой. Звезда советского кино рассказала, что отдалилась от приятельницы из-за пандемии коронавируса.

Актриса добавила, что по каким-то обстоятельствам у них с Шатиловой началась разная жизнь, и потребность в общении отпала сама собой. Хотя за всю жизнь приятельницы никогда не ссорились.

"Каждый в жизни идет своим путем. Потом пандемия началась. Я интроверт по сути, поэтому не общаемся", – рассказала Хитяева.

Посе этого Хитяева отметила, что Шатилова востребована в профессии и продолжает сниматься так же, как и она. "Тема закрыта", – отрезала она.

Стоит отметить, что Шатилова в последнее время все свободное время проводит с семьей. У нее есть дети и внуки, которым она отдает всю энергию.

Хитяева же старается побольше внимания уделять своему здоровью. Она правильно питается и делает зарядку, которую, по ее словам, не все молодые смогут сделать.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2022, 18:42 Источник: "Андрей Малахов. Прямой эфир" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость943925
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Не будь мудрецом в своих глазах , как гласит Библия , именно такие персонажи доставались в фильмах Людмиле Хитяевой , и великолепно сыгранные ею роли, не потому ли , что она по жизни , умна и мудра.
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