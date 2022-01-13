"Тема закрыта!": Хитяева назвала причину прекращения дружбы с Шатиловой

Советские актриса и диктор Людмила Хитяева и Анна Шатилова давно перестали общаться, хотя раньше были хорошими подругами. Наконец причина произошедшего стала ясна.
91-летняя Хитяева не стала отрицать, что действительно не общается с 83-летней Шатиловой. Звезда советского кино рассказала, что отдалилась от приятельницы из-за пандемии коронавируса.
Актриса добавила, что по каким-то обстоятельствам у них с Шатиловой началась разная жизнь, и потребность в общении отпала сама собой. Хотя за всю жизнь приятельницы никогда не ссорились.
"Каждый в жизни идет своим путем. Потом пандемия началась. Я интроверт по сути, поэтому не общаемся", – рассказала Хитяева.
Посе этого Хитяева отметила, что Шатилова востребована в профессии и продолжает сниматься так же, как и она. "Тема закрыта", – отрезала она.
Стоит отметить, что Шатилова в последнее время все свободное время проводит с семьей. У нее есть дети и внуки, которым она отдает всю энергию.
Хитяева же старается побольше внимания уделять своему здоровью. Она правильно питается и делает зарядку, которую, по ее словам, не все молодые смогут сделать.