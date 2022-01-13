"Он горел": Друг покойного Зеленского выдал сенсационные факты

Журналист Михаил Зеленский провел юность на Дальнем Востоке, а карьеру телевизионщика начал в Хабаровске. На съемках он обрел немало хороших друзей, которые теперь упиваются скорбью и поминают ведущего добрым словом.
Один из дальневосточных приятелей усопшего увлекательно рассказал о его прошлом. Мужчина выдал сенсационные факты о мироощущении и характере деятельности журналиста. Они познакомились в 90-е на съемках программы "Лабиринт" с подставными участниками, которые изображали любовных партнеров.
Михаил Зеленский входил в число героев проекта, и плату за труд получал не деньгами в силу дефицита, а продуктами питания. Получив свой паек после работы, он предложил разделить его со всеми, кто был рядом. Начинающий журналист считал, что в его деле нужно быть голодным, иначе на ТВ нечего пробиваться.
Как сообщил приятель покойного, в юности Михаил Зеленский переживал, что не сумел продолжить деятельность своих родителей, его отец занимался медициной, а мать спортом. Однако ведущий знал свою карьерную стезю и не отклонялся с пути. "Он хотел туда – в большой мир искусства и журналистики. Буквально горел этим", — объявил хабаровский товарищ.
Кроме того, мужчина объяснил, что Михаил Зеленский был религиозным человеком и не пользовался толпами поклонниц, которые были готовы для него на все. "Миша верил в жизнь вечную", — отметил соратник покойного.