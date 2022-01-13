Работа за копейки и жених-иностранец: что стало с дочерью Агутина и Варум

Знаменитые родители не балуют наследницу, чтобы она научилась самостоятельно зарабатывать на жизнь. Лиза успевает работать, заниматься любимым делом и даже находит время для любви

Единственная дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум появилась на свет, когда ее родители еще не поженились. Несмотря на то, что у звездной четы была возможность обеспечить наследнице самую роскошную жизнь, сейчас 22-летняя Лиза живет совсем не так, как многие дети других богатых и известных людей.

Как известно, с ранних лет Елизавета росла в США вместе с бабушкой и дедушкой, пока ее родители активно занимались карьерой. Так у наследницы любимцев российской публики появилось американское гражданство и своя жизнь за пределами родины. Несмотря на то, что Варум и Агутину часто и подолгу приходилось быть в разлуке с дочерью, им удалось построить с ней крепкую связь. Однако баловать свою наследницу знаменитости и не думали.

В свое время прославленные родители дали девочке понять, что на жизнь ей придется зарабатывать самой. Конечно, звездная чета не могла совсем бросить дочь на произвол судьбы, но к 22 годам жизни ей все же удалось ощутить на себе тяготы трудовых будней. Девушка успела поработать домработницей, попробовать себя в роли курьера и даже примерить форму официантки. Поскольку знаменитые родители отказались финансово содержать дочь, ей приходится самой зарабатывать на хлеб, впахивая за гроши.

Шанс стать богатой и известной, подобно маме и папе, у Елизаветы все же есть. Унаследовавшая талант предков девушка занимается музыкой и выступает в составе рок-группы Bruvvy. Благо уделять время любимому делу получается в перерывах между рабочими сменами.

Звездная чета гордится дочерью и ее успехами. Еще бы, ведь наследница знаменитостей не только преуспела в музыке и научилась зарабатывать хоть какие-то деньги своим трудом, но и смогла устроить личную жизнь. Уже около двух лет Елизавета встречается с коллегой из другой группы, американцем Кайлом Финком. Судя по всему, возлюбленные счастливы вместе и получили благословение известных предков. Не исключено, что когда-нибудь Кайл станет зятем Леонида Агутина и Анжелики Варум.

Сейчас в жизни Елизаветы все хорошо, но так было не всегда. Одно время у девушки были проблемы не только в отношениях с родителями, но и со здоровьем. Около года назад наследница знаменитостей призналась, что страдала от маниакальных фобий и проблем с ментальным здоровьем, из-за которых ей даже пришлось обратиться к специалистам. (Ментальные нарушения – тяжелое отклонение психического развития, при котором прежде всего страдает способность к социальному взаимодействию и поведению – прим. ред.).