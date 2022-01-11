"Елки 8" оконфузились: создателей фильма поймали на краже

Недавно создателей новой части фильма "Елки" обвинили в плагиате. Журналисты выяснили, что они украли идею для постера. Так, его скопировали с работы фотографа Стига Ховарда Дирдала. Слухи уже дошли и до самого Стига, который очень оскорбился, узнав о таком вопиющем случае.
Кстати, режиссер кинокартины отрицает свою причастность к обману. По его словам, спрашивать надо с команды Тимура Бекмамбетова, поскольку именно они занимались промоушеном. Так, она отметил, что актеры вообще не принимали участие в создании плаката, они всего лишь сфотографировались. Также Антон Богданов добавил, что когда-то видел оригинальную фотографию, однако все же претензии по поводу плагиата нужно предъявлять компании "Базилевс".
В съемке для постера приняли участие такие известные персоны, как Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Иван Ургант. На снимке звезды позируют в зеленой одежде, обмотавших мишурой и держа свечи в руках. Выше всех стоит Ольга Бузова, на голове которой красуется шапочка в виде звезды. Расположение героев на фото напоминает новогоднюю елку. Стоит отметить, что сходство с фотографией норвежского фотографа поразительное.