Баснословные деньги: женатый экс-любовник Цывиной бросился на поиски суррогатной матери

Денис Сердюков и Юлиана Голдман мечтают о ребенке. Они готовы на все.

Осенью прошлого года поклонники пары оказались крайне удивлены. Выяснилось, что бывший возлюбленный Ирины Цывиной в тайне от всех сыграл свадьбу со своей новой избранницей. Все было ярко и пышно, а экономить на торжестве никто не собирался. Так, модель и артист поженились, и это стоило паре около пяти миллионов рублей.

Позднее перед возлюбленными встал новый вопрос. Как и многие, они начали мечтать о малыше. Однако здесь все оказалось не так просто. Весной прошлого года в жизни модели и ее избранника произошла трагедия. Тогда она была беременна, а он – совершенно счастлив. Денис Сердюков оберегал возлюбленную, но внезапно на них напали.

Тогда артиста забрали в больницу с подозрением на сотрясение мозга, а его возлюбленную – с травмой ноги и живота. Боли были невыносимыми, случился выкидыш. Врачи считают, что пока повторную беременность стоит отложить. По медицинским показаниям, все опасаются за судьбу самой Юлианы Голдман и будущего ребенка.

Именно поэтому экс-возлюбленный Ирины Цывиной вместе со своей супругой принял непростое решение. В Сети появилась информация о том, что артист и его дама сердца находятся в поиске суррогатной матери, которой готовы заплатить круглю сумму за все услуги. Пока названа лишь одна "цифра" – миллион рублей.

