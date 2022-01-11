Звезды Голливуда Развод Григория Лепса Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
Достойная преемница: роскошные бриллианты Зыкиной достались Кравец
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
партнеры
Вторник
11 января
Лента новостей
12:55
"Уже бухать": Собчак вмазала беспардонно гулящей Бузовой
12:35
Одиночество, съемные комнаты, нищенская пенсия и рак: как сейчас живет звезда "Анжелики" Мишель Мерсье
12:31
Раскрыт страшный диагноз госпитализированной Тарасовой: Жаловалась на головные боли
12:24
За сутки в России ковидом заболело 17,5 тысяч человек
12:20
"Я в экономе лечу, а дядьки с девицами": 70-летняя Алферова пожаловалась на тяжелое положение
12:16
"Из твоих рук – все": Малахов показал нежность с супругой
12:02
"Пью": Поглазевший на женские груди Петросян сорвался под старость лет
11:58
"Какая гадина!": 75-летняя Неелова шокирована неожиданными откровениями Ярмольника
11:56
Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев
11:49
"Страх за жизнь": MакSим столкнулась с ужасными последствиями опасной болезни
11:30
Баснословные деньги: женатый экс-любовник Цывиной бросился на поиски суррогатной матери
11:28
В МИДе ответили на обвинения: Намерений "напасть" на Украину нет и быть не может
11:21
"Синдром Дауна": беременная дочь Турецкого хочет избавиться от "солнечного" ребенка
11:17
В Подольске на мужчину упал ларек
11:11
Мать припахала убирать объедки в ресторане, а отец вычеркнул из жизни: как живет особенный сын Нетребко
11:10
Жизнь уже не будет прежней: как страшное ДТП и обширный инсульт изменили Алексея Воробьева
10:32
Почему россияне меняют жилье: Названы основные причины
10:28
Всплыли детали состояния разбитой инсультом Прокловой: Везли из другого города
10:20
Жадная Асмус не смогла вернуться в Россию
10:04
В жилом доме Южно-Сахалинска взорвался газ
09:59
"С партнером скучно и не интересно": вскрылась правда о романах Волочковой
09:44
Обнародовано редкое фото детей Мироновой: Легенду копировали
09:39
"Бабы прямо валятся на него": известная актриса взъелась на женщин Прилучного
09:12
"А куда все делось?": потерявшая пышную грудь молодая жена Цекало разочаровала народ
08:54
"Суешь людям в рот": раздутого Малахова крепко приложили
08:48
Экономист Гринберг о продуктовых карточках: Наступит необходимость вводить в России
08:46
"Не хочу думать, что связано с личной жизнью": Поргина пнула "распутницу" Проклову после инсульта
06:54
"Зла не хватает": Зверски избитый Панин взвыл от позора и боли
04:31
"Совсем обнаглели!": Малахова облили грязью за сбор денег для погоревшей Хлебниковой
02:09
Фальшивка: Детям Кейт Миддлтон и принца Уильяма дали чужую фамилию
00:05
День памяти невинно убиенных младенцев: что нельзя делать 11 января
22:02
Россия может признать ДНР и ЛНР после провальных переговоров с США – депутат Рады Чернев
21:44
"Я видела ее лицо": дочь раскрыла правду о внешности обгоревшей Хлебниковой
21:28
На северо-западе Москвы водитель "Газели" сбил женщину на тротуаре
21:17
Как прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности
21:10
В Москве приезжие устроили поножовщину в развлекательном центре
21:06
"Шли бы вы!": Лолита взорвалась после предложения избавиться от пагубных привычек
20:34
Жители Чехова бьют тревогу из-за нападающих на людей агрессивных собак
20:28
Эксперт Синченко назвал заявление Лукашенко о Казахстане и новом мире историческим
19:49
85-летний Куравлев попал в реанимацию в тяжелом состоянии
19:45
Дайнеко рассказала об издевательствах мужа-абьюзера
19:23
Генсек НАТО заявил о готовности договариваться с Москвой
18:53
Эксперт предрек Казахстану нескорую развязку: Это не Украина
18:49
"Не стыдно?": Нагадивший Бородиной экс-супруг рванул за границу с тощей девицей
18:42
В Москве 3 пассажира избили водителя такси
18:28
"Ты нас освободила": дети бросились на колени перед Арбениной
18:14
"Привела какого-то мужика, посадила ко мне на кухню": Бабенко о стремительном романе Банщиковой
18:11
"С косметикой лучше": Макеева показала себя без фильтров и фотошопа
17:51
Валерия потерпела оглушительный провал: Не дано
17:30
Собчак заступилась за угрожавшую ей Блиновскую: Не виновата
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Где же Аллочка?": народ потерял 72-летнюю Пугачеву
Кто управляет Марией Шукшиной: Щербаков предупредил об опасности
Россияне смешали с грязью любовника Волочковой: Агрессивный альфонс
Раскрыта причина внезапного развода Лепса: Переспал с Барановской
"Наш новый член семьи!": жена 61-летнего Николаева рассказала о появлении малыша
Финал шоу "Ледниковый период" обернулся неожиданностью
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Баснословные деньги: женатый экс-любовник Цывиной бросился на поиски суррогатной матери

Баснословные деньги: женатый экс-любовник Цывиной бросился на поиски суррогатной матери

Денис Сердюков и Юлиана Голдман мечтают о ребенке. Они готовы на все.
прочитано 260 раз

Осенью прошлого года поклонники пары оказались крайне удивлены. Выяснилось, что бывший возлюбленный Ирины Цывиной в тайне от всех сыграл свадьбу со своей новой избранницей. Все было ярко и пышно, а экономить на торжестве никто не собирался. Так, модель и артист поженились, и это стоило паре около пяти миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ

Подробности эксклюзивной свадьбы бывшего любовника Ирины Цывиной

"Ужаснейшая трагедия": побитая в живот невеста экс-возлюбленного Цывиной потеряла ребенка

Позднее перед возлюбленными встал новый вопрос. Как и многие, они начали мечтать о малыше. Однако здесь все оказалось не так просто. Весной прошлого года в жизни модели и ее избранника произошла трагедия. Тогда она была беременна, а он – совершенно счастлив. Денис Сердюков оберегал возлюбленную, но внезапно на них напали.

Тогда артиста забрали в больницу с подозрением на сотрясение мозга, а его возлюбленную – с травмой ноги и живота. Боли были невыносимыми, случился выкидыш. Врачи считают, что пока повторную беременность стоит отложить. По медицинским показаниям, все опасаются за судьбу самой Юлианы Голдман и будущего ребенка.

Именно поэтому экс-возлюбленный Ирины Цывиной вместе со своей супругой принял непростое решение. В Сети появилась информация о том, что артист и его дама сердца находятся в поиске суррогатной матери, которой готовы заплатить круглю сумму за все услуги. Пока названа лишь одна "цифра" – миллион рублей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 января 2022, 11:30 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гость935270
Пожаловаться Ответить
Кто эти люди?
Гость936713
Пожаловаться Ответить
Какие баснословные деньги ? Это они ищут дурочку,которая за миллион согласилась бы подрывать своё здоровье. А если её ещё и прокесарят-это болезни на всю жизнь. Нужно как минимум три миллиона брать.
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Мать припахала убирать объедки в ресторане, а отец вычеркнул из жизни: как живет особенный сын Нетребко

Тьяго страдает аутизмом
Шоу-бизнес

"А куда все делось?": потерявшая пышную грудь молодая жена Цекало разочаровала народ

Женщину узнали не сразу
Сериалы

Одиночество, съемные комнаты, нищенская пенсия и рак: как сейчас живет звезда "Анжелики" Мишель Мерсье

Роль маркизы ангелов стала для актрисы роковой
Шоу-бизнес

Жадная Асмус не смогла вернуться в Россию

Актриса переборщила с шоппингом

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

За сутки в России ковидом заболело 17,5 тысяч человек
За сутки в России выявили менее 16 тысяч новых случаев COVID-19
"Будут сотни тысяч": вирусолог Альштейн предрек рекордную заболеваемость ковидом в России из-за "омикрона"
Организм начинает себя убивать: ученые обнаружили опасность иммунитета от COVID-19

Спорт

Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев
"Это было очень страшно": Медведева рассказала об атаках маньяка
"В голове туман": Соловьев не может оправиться после чудовищного избиения
Досадная ошибка: Загитова перепутала имя легендарного тренера

Регионы

В жилом доме Южно-Сахалинска взорвался газ
Жители Чехова бьют тревогу из-за нападающих на людей агрессивных собак
Житель Татарстана забил до смерти и расчленил свою мать
Под Новосибирском на обочине дороги обнаружили коробку с новорожденной
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+