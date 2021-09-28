Подробности эксклюзивной свадьбы бывшего любовника Ирины Цывиной

Ирина Цывина со своим вторым супругом Евгением Евстигнеевым прожила шесть лет – вплоть до его смерти в 1992 году. Пару не смущала 37-летняя разница в возрасте. А последней любовью актрисы стал ее коллега Денис Сердюков. Правда, оформить отношения они не успели – актриса скоропостижно умерла в 55 лет в ночь на 18 апреля 2019-го. Спустя два с половиной года после кончины любимой Денис смог утешиться и решил жениться.



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