Подробности эксклюзивной свадьбы бывшего любовника Ирины Цывиной

Сердюков задумался об этой свадьбе еще в 2020-м. Его избранницей стала красавица Юлианна Голдман – фэшн-дива, Miss Hollywood, блогер, лицо модного дома Ирины Романовой и модельного агентства в Милане. Теперь же стали известны подробности грядущего 9 октября торжества. "Дни.ру" их сообщил близкий друг Дениса Сердюкова продюсер Сергей Дворцов.
"Долгожданное торжество состоится в шикарном банкетном зале BELLA VISTA подмосковного города Видное, – рассказал Дворцов. – Там же, кстати, выходила замуж и Ирины Дубцова. Церемония будет оформлена в "золотом" стиле Versace и в модном духе поколения тиктокеров и блогеров. – Правда, из-за текущей эпидемиологической ситуации приглашены туда только родные и самые близкие друзья – не более 60 человек".
"Денис и Юлианна очень волнуются, поскольку шли к этому событию долго, – уверяет Дворцов. – Год назад Сердюков на одном из светских мероприятий, где награждали Юлианну, публично сделал ей предложение и подарил кольцо".
"На свадьбе ожидается много сюрпризов, – пообещал Дворцов. – Лично я в качестве свадебного подарка молодоженам пригласил выступить на торжестве одну известную итальянскую певицу".
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