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Шоу-бизнес
"Я влюбилась": Замужняя Паулина Андреева заявила об отношениях с Хабенским

"Я влюбилась": Замужняя Паулина Андреева заявила об отношениях с Хабенским

11 января Константину Хабенскому исполнится 50 лет. В субботу "Первый канал" покажет документальный фильм к юбилею знаменитости. Близкие артиста расскажут зрителям о нем.
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Сегодня Константин Юрьевич является одним из самых закрытых актеров. Все дело в том, что его совершенно не интересуют не только светские мероприятия и соцсети. Он не очень любит общаться с журналистами, предпочитает проводить время наедине с собой и любимыми людьми, а говорить о личном и вовсе отказывается.

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Константин Юрьевич Хабенский актер

 Паулина Олеговна Андреева

Паулина Олеговна Андреева актриса

Так, создатели фильма решили слегка поменять взгляд зрителей на художественного руководителя МХТ. Они предложили близким знаменитости представить, какое кино они сами хотели бы снять о своем друге и коллеге. Оказалось, что такой подход принес свои плоды. Картина получилась не только очень "настоящей", но одновременно и серьезной, и веселой.

Первой рассказать о муже предложили его возлюбленной, Ольге Литвиновой. Они вместе около восьми лет. По словам актрисы, Константин Хабенский человек невероятно добрый. Она поведала о том, как он готовится к ролям, отдыхает и проводит время с наследниками.

Однако супруга оказалась вовсе не единственной женщиной, говорящей об артисте невероятно восхищенно. Паулина Андреева сделала неожиданное заявление. "Я влюбилась в Костю", – сообщила она. Тогда супруга Федора Бондарчука впервые посмотрела фильм "В движении". По ее словам, она является преданной поклонницей Хабенского с тех самых пор.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 января 2022, 11:46 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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