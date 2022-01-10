"Я влюбилась": Замужняя Паулина Андреева заявила об отношениях с Хабенским

Сегодня Константин Юрьевич является одним из самых закрытых актеров. Все дело в том, что его совершенно не интересуют не только светские мероприятия и соцсети. Он не очень любит общаться с журналистами, предпочитает проводить время наедине с собой и любимыми людьми, а говорить о личном и вовсе отказывается.
Так, создатели фильма решили слегка поменять взгляд зрителей на художественного руководителя МХТ. Они предложили близким знаменитости представить, какое кино они сами хотели бы снять о своем друге и коллеге. Оказалось, что такой подход принес свои плоды. Картина получилась не только очень "настоящей", но одновременно и серьезной, и веселой.
Первой рассказать о муже предложили его возлюбленной, Ольге Литвиновой. Они вместе около восьми лет. По словам актрисы, Константин Хабенский человек невероятно добрый. Она поведала о том, как он готовится к ролям, отдыхает и проводит время с наследниками.
Однако супруга оказалась вовсе не единственной женщиной, говорящей об артисте невероятно восхищенно. Паулина Андреева сделала неожиданное заявление. "Я влюбилась в Костю", – сообщила она. Тогда супруга Федора Бондарчука впервые посмотрела фильм "В движении". По ее словам, она является преданной поклонницей Хабенского с тех самых пор.