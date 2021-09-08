Еще один удар: звезду советского кино обвинили в насилии над подростком

Против Владимира Талашко готовится свидетельствовать еще одна пострадавшая.

Владимир Талашко прославился благодаря роли старшего лейтенанта Скворцова в культовом советском фильме "В бой идут одни старики". Картина вышла, когда актеру было всего 27 лет. Сейчас народному Украины уже 75 лет, и в последнее время его имя звучит в связи с гораздо более неприятными событиями.

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Около месяца назад мужчину обвинили в домогательствах к студенткам ВУЗа, в котором он является преподавателем в течение многих лет. Сегодня к серьезным обвинениям присоединилась еще одна женщина, которая не стала скрывать своего имени. Мария Матрос, с родителями которой ранее дружил артист, заявила об изнасиловании, произошедшем около десяти лет назад.

Талашко познакомился с Матрос, когда той было всего четыре года. Когда девочка стала подростком, мужчина предложил ей поступать в театральный и даже обещал помочь. Мария согласилась и приехала поступать. Оказалось, что Талашко не интересовал экзамен, он быстро стал приставать, но 17-летняя девушка-подросток поняла, что ей никто не поверит – об этом сообщил портал Suspilne.Media.

Всех деталей изнасилования Мария пока не раскрыла, однако подчеркнула, что готова давать показания против актера и сотрудничать со следствием. 27-летняя женщина объяснила, что она молчала, пока эта история касалась только ее, но теперь пострадавшая решила присоединиться и помочь другим девушкам, которые тоже подверглись насилию со стороны Владимира Талашко.