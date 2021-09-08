Обнародованы дата и место похорон друга Пугачевой Краснова

В распоряжении прессы проявились данные о церемонии прощания с Борисом Красновым. Уточняется, что оно состоится 9 сентября.

Панихида пройдет в полдень в большом траурном зале "Троекурово". Краснов будет похоронен на Троекуровском кладбище. Напомним, что декоратор скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.