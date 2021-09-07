"Приняли с видеокамерами": Глюкоза угодила в тюрьму из-за наркотиков

Глюкоза не так часто делится откровениями о своей жизни. На этот раз она заговорила о личном.

Артистка стала гостьей программы блогера Эльдара Джарахова на его ютуб-канале. Певица поведала страшную историю о том, как оказалась в СИЗО "Бутырская тюрьма" в 15 лет. По ее словам, все дело было в запрещенных веществах. В то время она дружила с людьми, которых уже сейчас спокойно можно назвать преступниками.

Молодой человек Глюкозы зарабатывал на жизнь тем, что продавал наркотики. В то время все ее окружение употребляло запрещенные вещества. "Проем шахты лифта всегда был заполнен шприцами", – вспомнила жуткие подробности Наталья. У избранника будущей звезды хранилось большое количество наркотических веществ, и в какой-то момент его друг рассказал об этом сотрудникам полиции.

"Нас приняли с видеокамерами", – вспомнила певица. Она рассказала, что тогда ей даже пришлось признаться во всем на камеру. Уже сейчас она счастлива, что позднее ролик никто не выложил после того, как она стала популярной артисткой. Как сообщает 5-tv.ru, измениться и осознать то, что она выбрала не тот путь, ей помог Максим Фадеев. Они встретились, когда ей исполнилось 17 лет.

Тогда Глюкоза поняла, что концерты и поклонники могут приносить ей положительные эмоции. До этого в ее жизни появилась и актерская деятельность. Она стала сниматься в киножурнале "Ералаш", а затем даже приняла участие в боевике. Однако настоящая популярность пришла к Наталье, когда свет увидел клип "Невеста".