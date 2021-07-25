"Ну как не стыдно?": раскорячившейся на капоте Глюкозе дали под дых

Певица Глюкоза в очередной раз подразнила публику откровенными снимками. Звезда снялась в необычной фотосессии, показав себя во всей красе.

35-летняя артистка любит эпатировать поклонников, выставляя в соцсети откровенные снимки. Вот и сейчас она поделилась с россиянами кадрами с отдыха в Испании, на которых позирует с шикарным автомобилем.

Для эффектных фото певица Глюкоза надела розовое длинное платье-комбинацию с разрезом до талии. Знаменитость лежит на капоте и стоит рядом с машиной.

Однако жаркая фотосессия вызвала противоречивую реакцию подписчиков. Многие осудили замужнюю Наталью Чистякову-Ионову за излишнюю откровенность. "Глюкоза, что с вами происходит?", "То ли муж не любит и изменяет. Что так прет-то на показ обнаженных частей тела?", "Не надоело жопу свою везде выставлять? Поклонников армию вроде не этим местом собрала", "Ломка на капоте", "Господи, ну как же не стыдно? Бедный муж, как он и дочери это терпят?", – высказались разочарованные фолловеры.

Напомним, певица Глюкоза уже 15 лет замужем за предпринимателем Александром Чистяковым. Пара воспитывает двух дочерей. В семье исполнительницы бывали разные периоды. В СМИ частенько появлялись слухи о том, что пара разводится, но официально этого никто не подтверждал.