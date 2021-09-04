Пенсии не хватало на еду: почему популярная советская актриса Тамара Носова умерла в нищете

Тамара Носова, известная по ролям в "Карнавальной ночи" и "Королевстве кривых зеркал", потеряла популярность в 80-е и доживала своей век в халупе с крысами.

Судьба у актрисы нелегкая с самого детства. Когда Носовой было 1,5 года скончалась ее мать, а отец отказался от детей. Так Тамара Марковна оказалась в детдоме, откуда ее довольно быстро забрали приемные родители. Она хорошо училась, после войны окончила ВГИК. Ее начали снимать в патриотических фильмах.

Позже Тамара Носова вышла замуж за дипломата и переехала в Австрию. Очень быстро заскучав по съемкам, артистка вернулась к любимой работе, расставшись с мужем. Вскоре режиссеры стали замечать ее комедийный талант, в ее арсенале появилось много ярких эпизодических ролей.

Носова всю жизнь искала любви, до старости любила мужчин. На съемках Тамара Марковна познакомилась с актером Юрием Боголюбовым, у них закрутился роман, который вскоре привел к свадьбе. Но и на этот раз все закончилось довольно быстро. Носова не следила за домом и не планировала детей. Мужа это не устраивало, он начал предъявлять претензии. В итоге артистка рассталась с ним.

К тому времени Тамара Носова стала известна на весь Союз. Она уже снялась в "Карнавальной ночи", "Свадьбе в Малиновке", "Женитьбе Бальзаминова". На съемочной площадке "Королевства кривых зеркал" она познакомилась с писателем Виталием Губаревым. Они начали встречаться, состояли в гражданском браке. Их отношения закончились, когда Носова переметнулась к актеру Николаю Засееву. Они расстались, потому что Носова так и не родила ребенка. У нее случилось два выкидыша из-за постоянных съемок в положении.

Серьезные неприятности начались в жизни Тамары Носовой в 80-е. Тогда ее перестали звать в кино. В это же время умерла ее приемная мать. В начале 90-х ее уволили из театра. Некогда именитая актриса стала жить на пенсию, которой с трудом хватало на еду. Сотрудники Гильдии актеров пытались оказать посильную помощь, но им не удалось. Тамара Носова жила в обветшалой квартире с крысами и тараканами.

Однажды она перестала выходить на связь. Через некоторое время артистку обнаружили без сознания посреди ужасного бардака. У нее случился инсульт. Тогда же объявился "племянник", который в итоге оказался просто охотником за московской квартирой. Которая, кстати, после смерти артистки отошла государству, так как наследников у нее не было.