Смерть после застолья: Почему Смоктуновского сгубила рюмка

Народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский не успел подготовиться к смерти. Она свалилась на него внезапно после дружеских посиделок.

Советский актер Иннокентий Смоктуновский полюбился зрителям, благодаря неподражаемой харизме и невероятному артистизму. Он выступал на выдающихся театральных сценах и сыграл в кино более ста ролей. Этот гениальный человек создал уникальный сценический стиль, покорив публику раз и навсегда. Во времена карьерных взлетов и падений Иннокентий Смоктуновский честно вкладывался в работу с любовью к зрителю.

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Ради участия в фильме "Берегись автомобиля" артист пошел на серьезный риск. Дело в том, что врачи поставили ему неутешительный диагноз — туберкулез глаз. Медики категорически запретили актеру сниматься, ведь это могло привести к снижению зрительных функций. Заручившийсь поддержкой Эльдара Рязанова, Иннокентий Смоктуновский все же исполнил культовую роль страхового агента Деточкина, которая принесла ему небывалую славу.

Творческая деятельность чрезвычайно занимала актера. Он беззаветно отдавал силы ради качественного результата на профессиональном поприще. Работа приносила ему немало эмоциональный переживаний, в результате которых сердце стало подводить мужчину. Иннокентий Смоктуновский не жалел себя и перенес четыре инфаркта, последний из них стал роковым.

Четвертый инфаркт сразил артиста отнюдь не случайно — человека сгубила рюмка. Медики постановили, что алкоголь стал причиной приступа. В то время Иннокентий Смоктуновский отдыхал в санатории, рассчитывая улучшить самочувствие, и ничего не предвещало беды. В лечебницу к артисту пришел Армен Джигарханян, мужчины устроили небольшое застолье с употреблением пагубных для здоровья спиртных напитков. Через несколько часов после этого Иннокентий Смоктуновский пожаловался на состояние. В результате — инфаркт и смерть.

Сын актера Филипп уверен — Иннокентий Смоктуновский мог бы жить дальше, если бы Армен Джигарханян не спровоцировал застолье. "Отцу нельзя было пить ни в коем случае! И все об этом отлично знали. Почему друг его не остановил?!" — возмущался наследник артиста.

Иннокентий Смоктуновский умер на 70 году жизни 3 августа 1994 года. Прощальная церемония с артистом прошла во МХАТе им. Чехова через три дня. Могила мужчины расположена на Новодевичьем кладбище возле захоронений Олега Борисова и Ивана Козловского.