Поргина поведала щекотливую историю о Смоктуновском

В прошлом Людмила Поргина и Иннокентий Смоктуновский пережили немало увлекательных моментов. Звезда поделилась забавными воспоминаниями.

Вдова Николая Караченцова с ностальгией рассказала о съемках детектива "Ловушка для одинокого мужчины" по мотивам пьесы Робера Тома. Ее супруг сыграл в картине главную роль, а сама Людмила Поргина лишь наблюдала за тем, как продвигается работа над фильмом. В числе тех, на кого попал пристальный взгляд артистки, оказался Иннокентий Смоктуновский.

"Ловушка для одинокого мужчины" снималась в Крыму. Команда актеров, включая Людмилу Поргину, успевала совмещать работу и отдых в дружной компании. "Мы тогда стали одной общей семьей: гуляли, отдыхали, выпивали", — заявила вдова Николая Караченцова.

Актриса сообщила о щекотливой истории, которую инициировал Иннокентий Смоктуновский. Перед камерами артист и Николай Караценцов старались импровизировать, вызывая у остальных оглушительный хохот. В некоторой степени артисты соревновались, кто лучше рассмешит народ. Чтобы выйти из этого шуточного совернования победителем, Иннокентий Смоктуновский придумал сниматься без вставной челюсти, вследствие чего окружающие валились от смеха.

Напомним, директор "Ленкома" Марк Варшавер шокирован поведением Людмилы Поргиной. Мужчина возмущен тем, что ранее артистка позволяла себе негативно высказываться про Марка Захарова.