Обнаженная Литвинова сверкнула грудью: Боже, какая красота!

Рената Литвинова – многогранная актриса. За свою карьеру она примерила множество образов и каждый из них остается в памяти поклонников надолго. 54-летняя актриса может произвести впечатление на публику даже в костюме Евы, ведь у знаменитости роскошная фигура.
Например, накануне Литвинова опубликовала в "Инстаграм" весьма откровенное фото. На снимке она запечатлена абсолютно обнаженной. Актриса продемонстрировала части своего тела, в том числе грудь, выглянув из-за кулис. Под кадром артистка напомнила поклонникам о выходе книги – полной версии пьесы "Северный ветер".
Поклонники завалили Ренату не только вопросами о книге, но и всевозможными комплиментами. Некоторые признались, что без конца могут смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и на соблазнительно позирующую Литвинову. "Нет слов. Фото шикарное!", "Боже, какая красота!", "Вау...", "Круто! Вот удается же так выглядеть!", – прокомментировали публикацию подписчики.
Ранее Рената Литвинова порассуждала о поведении мужчин. В недавнем интервью актриса заявила, что в России установлен негласный матриархат. Мол, в стране женщинам приходится брать все в свои руки.
Популярные темы форума
Абдоминопластика после родов
Боюсь рожать а муж требует
Парень начал красить ногти
Что происходит в России?
Как отучить сына курить?
Первая любовь