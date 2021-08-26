Литвинова обратилась к любимой женщине в важный день

Рената Литвинова поздравила с днем рождения свою давнюю подругу – певицу Земфиру.

26 августа знаменитой российской рок-певице Земфире исполняется 45 лет. По этому случаю Рената Литвинова опубликовала совместное фото с любимой подругой, на котором обе женщины запечатлены крупным планом.

В шапке своего профиля в "Инстаграме" актриса также разместила ссылку на плейлист с песнями именинницы, чтобы еще раз напомнить поклонникам о ее легендарном творчестве. Фанаты Литвиновой дружно присоединились к ее поздравлениям и оставили Земфире множество искренних пожеланий – об этом сообщил 5-tv.ru.

Фолловеры написали:

"С днем рождения Вашу красивую девчонку!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "С Днем Рождения легенду", "Обалдеть:) С Днем Рождения, Земфира! Невозможно люблю", "С днем!Будь всегда!", "Ты лучшая!".

Многие пользователи пожелали Земфире просто быть – это, вероятно, связано с тем, что совсем недавно певица заявила о своем уходе со сцены. Земфира считает, что пандемия уничтожила ее профессию, и это привело ее в отчаяние. Артистке пришлось отменить множество выступлений, и она просто устала "работать вхолостую". Для поклонников рок-звезды такое решение стало настоящим ударом.





