Цискаридзе выразил нежные чувства к известному артисту

Николай Цискаридзе поздравил с днем рождения Хулио Иглесиаса, которому исполнилось 78 лет.

Народный артист России часто посвящает посты в своем инстаграм-аккаунте именинникам, которые вызывают у него искреннее восхищение и огромное уважение. Сегодня таким человеком стал певец Хулио Иглесиас, которого Николай Цискаридзе считает "непревзойденным" исполнителем.

Артист балета опубликовал фрагменты выдающихся выступлений испанского музыканта и немного рассказал своим подписчикам об интересной и сложной судьбе певца. Иглесиас мечтал совсем о другой карьере. Он всерьез занимался футболом и хотел получить образование в области юриспруденции. Однако планы мужчины изменила автокатастрофа. Когда музыкант попал в больницу, он полностью переосмыслил свою жизнь.

Цискаридзе признался, что ему очень близок этот период жизни великого артиста. Николай когда-то испытал похожее переосмысление и тоже чувствовал страхи из-за невозможности вернуться на путь мечты. Тем не менее, именно этот период в больнице подарил миру великого артиста, который много лет вызывает восхищение, любовь и прочие нежные чувства не только у Цискаридзе, но и у миллионов поклонников по всему миру.

"Безусловно испытал на себе множество хейта и бурления сплетен, но остался собой и по-прежнему – живая легенда! С днем рождения, маэстро!" – написал артист балета.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Николай Цискаридзе облапал известную артистку.