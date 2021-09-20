Оскандалившийся Цискаридзе рассказал о непреодолимой страсти

Николай Цискаридзе в свои 47 пребывает в отличной форме. При этом он смело позволяет себе пиццу и газировку.

Народный артист России и Северной Осетии, балетмейстер Николай Цискаридзе родился в Тбилиси. Грузия как никакая другая страна близка ему по духу, поэтому свой отпуск он решил провести именно там.

47-летний бывший премьер балета Большого театра побывал в горах, прошелся по улочкам старого города и показал поклонникам в соцсетях завораживающие виды. В Грузии танцор отдыхал в компании друзей.

Сейчас Цискаридзе постепенно возвращается к рабочему графику после отпуска и делится с фанатами впечатлениям.

В своем "Инстаграм" Николай Цискаридзе опубликовал свежий кадр, на котором предстал в пиццерии. В тексте ректор Академии Вагановой поставил себя в один ряд с великими звездами, которые тоже отличались своими кулинарными предпочтениями. Цискаридзе отметил, что страсть к еде у него всегда искренняя.

"Достоверно известно о страсти к пицце легендарных и страстных натур: Софи Лорен, Элвис Пресли, The Beatles, Адриано Челентано… Добавьте в этот список еще и меня!" – написал Цискаридзе.

Напомним, Николай Цискаридзе часто попадает в скандалы из-за театра, Анастасии Волочковой или слухов о его гомосексуальности. Недавно Цискаридзе осудил возрастных коллег. Он заявил, что они мучают зрителя и сцену. Балетмейстер уверен, что в 40 лет артистам пора уходить на пенсию, так как звезды в возрасте уже не приносят в искусство ничего нового, а зрителю совершенно не хочется на них смотреть.