"Так приятно": Цискаридзе облапал между ног известную артистку

Артист балета ловко схватил свою ученицу. Николай Цискаридзе выразил чувства.

Знаменитый педагог Николай Цискаридзе оказал неоценимую помощь Элеоноре Севенард, обучив ее мастерству балета. Сейчас девушка является ведущей солисткой Большого театра и покоряет сердца зрителей, выполняя эффектные и запоминающиеся пируэты. Достижения ученицы не прошли бесследно для Николая Цискаридзе, по сей день он внимательно следит за жизнью известной артистки и нисколько этого не скрывает.

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В честь дня рождения Элеоноры Севенард звездный мужчина оставил для именинницы трогательное послание в "Инстаграм". Артист балета указал, что любит девушку и неустанно переживает о ней. Также он разместил несколько совместных кадров с ученицей. На одной из фотографий Николай Цискаридзе облапал подопечную в области внутренней части бедра, пока она широко развела ноги во время балетной поддержки.

Подписчики народного артиста России восхитились его душевными снимками с Элеонорой Севенард. Николай Цискаридзе получил много комментариев к торжественной публикации. "Так приятно читать Ваши поздравления ученикам, столько в них тепла, любви и бесконечной заботы! ", "Чудесная фотография! Как это мило!", "Любящий, переживающий учитель...", "Успеха и больше интересных вариаций", — выразились пользователи Сети.

