Уже пора: Ургант выбрал памятник на могилу

Телеведущий Иван Ургант готовится к смерти. Места на кладбище пока не нашлось.

Совсем недавно Иван Ургант был удостоен почетного звания. Шоумена наградили орденом Звезды Италии степени кавалера. Мужчина получил титул не случайно, а "за особый вклад в укрепление дружеских связей и сотрудничества между Италией и другими странами". Однако вместе с радостной новостью на Ивана Урганта обрушились и траурные мысли.

В эфире "Первого канала" Алла Михеева пошутила насчет новых привилегий телеведущего и спросила у него, не выбрал ли он себе место на кладбище. Этот вопрос обескуражил шоумена, но он отбросил шутки в сторону и заявил, что площадь для упокоения еще не подобрал.

Однако затем Иван Ургант резко повеселел и сообщил, что из-за титула кавалера ему предстоит быть погребенным в особых условиях. "Это накладывает определенные обстоятельства на моих потомков, придется на могиле ставить конный памятник", — иронично высказался мужчина.

Известно, что на здоровье шоумен в последнее время не жаловался. Однако в 2021 году его иммунитет дал слабину. Этой весной телеведущий заразился коронавирусом. Ковид протекал в легкой форме. Телеведущий признавался, что тяжелых последствий недуга не испытал. Сейчас Иван Ургант выглядит бодрым и энергичным. Фанаты надеются, что его шутки о могильном памятнике не связаны с плохим самочувствием.