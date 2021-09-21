Ему была нужна другая женщина: Чехова раскрыла причины развода

Анфиса Чехова поделилась подробностями своего расставания с мужем – актером Гурамом Баблишвили. Ведущая отметила, что у них стало мало общего.



Теледива рассказала, что они с возлюбленным по-разному видели свое будущее. Анфиса Чехова отметила, что за совместно прожитые годы с артистом сильно изменилась. Кроме того, их чувства друг к другу стали проходить.

По словам звезды, в браке с Баблишвили она не была полностью востребована. Анфиса Чехова заявила, что была личностью другого масштаба. Супругу же ее стремления были не по душе.

Ведущая уверена, что мужу была нужна другая женщина. Через некоторое время знаменитость осознала, что ей тоже нужен другой мужчина. По словам Анфисы Чеховой, у них с избранником были разные интересы. Например, Гурам хотел жить в Грузии, а звезде – в Индии или на Бали.

Артистка поведала, что они с мужем стали часто расставаться. В какой-то момент стало ясно, что им необходимо пойти разными дорогами.

Напомним, роман между актером и телеведущей завязался 12 лет назад. В 2012 году у четы появился на свет сын Соломон. Через три года пара скрепила отношения узами брака. Но в 2017 году они развелись.

В настоящее время экс-супруги поддерживают теплые отношения ради общего наследника. Она отметила, что никогда сильно не переживала из-за расставания. Как писали "Дни.ру", Анфиса Чехова призналась, что рада тому, что ее бывший муж устроил свою личную жизнь.