"Проблемы с потенцией": Кравец припечатала располневшего до безобразия сына Сафронова

Алена Кравец кажется безупречной внешне и внутренне. Но, оказывается, даже ангелы подвержены фобиям. О своем главном страхе и рассказала певица.



"Хочу признаться – я страдаю какоморфобией, – призналась звезда. – Говоря попросту, это боязнь толстых или тучных людей". Название этой фобии происходит от греческого caco, означающего "уродливую форму", и фобос – "страх или отвращение".

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"Я даже представить не могу, чтобы на меня в зеркало смотрела толстая уродливая туша, это кошмарный сон, – пояснила Алена. – Одно дело, если ты болен, а другое – если твоя полнота это следствие безобразного питания, бескультурного и безответственного отношения к себе и окружающим, отсутствия привычки работать над собой".

По мнению Кравец, держать себя в ежовых рукавицах и узде – тяжелый каждодневный труд. "А вокруг одни лодыри, – возмущена красавица. – Взять хотя бы Луку, одного из сыновей Никаса Сафронова. Меня каждый раз оторопь берет, когда вижу его на телеэкране и думаю: "Неужели он не понимает, что выглядит не очень сексуально? Я готова даже найти ему хорошую клинику для похудения, диетолога, эндокринолога, чтобы он не выглядел эстетично. Ибо симпатичный мужик, но с кошмарным весом. Думаю, у него поэтому и с потенцией могут быть проблемы, и не женат он именно поэтому".

Алена обратилась к Луке и всем ему подобным с призывом: "Берите с меня пример! Бросайте есть булочки с салом по ночам и берите себя уже в руки, не смущайте людей!".