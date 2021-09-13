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Шоу-бизнес
"Проблемы с потенцией": Кравец припечатала располневшего до безобразия сына Сафронова

"Проблемы с потенцией": Кравец припечатала располневшего до безобразия сына Сафронова

Алена Кравец кажется безупречной внешне и внутренне. Но, оказывается, даже ангелы подвержены фобиям. О своем главном страхе и рассказала певица.
прочитано 507 раз

"Хочу признаться – я страдаю какоморфобией, – призналась звезда. – Говоря попросту, это боязнь толстых или тучных людей". Название этой фобии происходит от греческого caco, означающего "уродливую форму", и фобос – "страх или отвращение".

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"Я даже представить не могу, чтобы на меня в зеркало смотрела толстая уродливая туша, это кошмарный сон, – пояснила Алена. – Одно дело, если ты болен, а другое – если твоя полнота это следствие безобразного питания, бескультурного и безответственного отношения к себе и окружающим, отсутствия привычки работать над собой".

По мнению Кравец, держать себя в ежовых рукавицах и узде – тяжелый каждодневный труд. "А вокруг одни лодыри, – возмущена красавица. – Взять хотя бы Луку, одного из сыновей Никаса Сафронова. Меня каждый раз оторопь берет, когда вижу его на телеэкране и думаю: "Неужели он не понимает, что выглядит не очень сексуально? Я готова даже найти ему хорошую клинику для похудения, диетолога, эндокринолога, чтобы он не выглядел эстетично. Ибо симпатичный мужик, но с кошмарным весом. Думаю, у него поэтому и с потенцией могут быть проблемы, и не женат он именно поэтому".

Фото: пресс-служба

Алена обратилась к Луке и всем ему подобным с призывом: "Берите с меня пример! Бросайте есть булочки с салом по ночам и берите себя уже в руки, не смущайте людей!".

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Фото: пресс-служба
Автор: 13 сентября 2021, 08:20
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комментарии

Ответить:

Гость855183
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Что за гадость выставляете Кравец-певица!?Никогда ею не была-пустоболка это она!Бари- тоже старик поный больной и высказываться только его сын-урод может!
Гость855182
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Что за гадость выставляете Кравец-певица!?Никогда ею не была-пустоболка это она!Бари- тоже старик поный больной и высказываться только его сын-урод может!
Гость855181
Пожаловаться Ответить
Что за гадость выставляете Кравец-певица!?Никогда ею не была-пустоболка это она!Бари- тоже старик поный больной и высказываться только его сын-урод может!
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