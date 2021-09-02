Молодая жена Бондарчука оставила ребенка ради работы

Полгода назад 32-летняя жена Федора Бондарчука Паулина Андреева родила ребенка. Сына от 54-летнего режиссера назвали Иван.
Паулина Андреева очень быстро смогла прийти в форму после родов. Она появилась на светском мероприятии свежей и подтянутой.
Сегодня стало известно, что актриса готова оставить новорожденного ради участия в крупном проекте. В декрете звезда сидеть долго не захотела.
Жена Бондарчука снимется в новой восьмисерийной ленте "The Телки" по мотивам романа Сергея Минаева, премьера которой состоится в следующем году в онлайн-кинотеатрах.
В сериале также снимаются Милош Бикович, Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Артем Ткаченко и многие другие звезды.
Сюжет картины повествует о современном мире и его нравах. Это период всемирной цифровизации. Главный герой, которого сыграл Милош Бикович, цинично и хладнокровно идет по головам, строя карьеру в крупном пиар-агентстве. Он пользуется женщинами и своим успехом в обществе. Его ждет многомиллионный тендер, но карму тоже никто не отменял. По словам создателей картины, сериал повествует о женской мести. Над лентой работает большая команда талантливых людей. Книга Минаева с одноименным названием вышла в 2008 году и имела оглушительный успех у читателей.
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