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Шоу-бизнес
Бондарчук родила третьего ребенка

Бондарчук родила третьего ребенка

Бывшая жена сына Федора Бондарчука снова стала мамой. Об этом рассказал ее новый муж.
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Муж популярного блогера Таты Бондарчук (Мамиашвили) Филипп Фролов рассказал в своем "Инстаграм" о пополнении в семействе. Тата родила третьего ребенка.

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На снимке он показал карточку, которую делают в роддоме для только что появившегося на свет человека. На ней представлена информация о матери, роженице, вес и рост ребенка, а также его жизненные показатели.

Тата Бондарчук родила сына 9 августа. Рост ребенка составил 52 сантиметра, вес 3,6 килограмма, пишет ФАН.

Поклонники написали поздравления с рождением малыша и пожелали семье благополучия.

"Поздравляю вас с сынулькой и желаю счастливого и полноценного семейного счастья"; "Добро пожаловать в этот мир малыш, будь обязательно счастлив. Маме и папе всех благ и терпения!"; "Здоровья, и пусть растет настоящим мужчиной", – написали поклонники.

Напомним, Тата Мамиашвили семь лет была супругой сына российского режиссера Федора Бондарчука Сергеем. От него она родила двух дочерей. В 2019 году семья развалилась.

Развод Таты Бондарчук с сыном Федора Бондарчука, Сергеем обсуждали все. Выдвигалось множество причин разлада – от разных конфликтов до измены артиста с популярной подругой дивы и нынешней пассией Максима Виторгана, Нино Нинидзе. После развода пара смогла сохранить дружеские отношения ради детей.


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Фото: pixabay.com
Автор: 10 августа 2021, 13:00 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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