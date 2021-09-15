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Шоу-бизнес
"Мы в недоумении": на могиле Рязанова происходят мистические вещи

"Мы в недоумении": на могиле Рязанова происходят мистические вещи

Легендарный кинорежиссер Эльдар Рязанов скончался 30 ноября 2015 года в возрасте 88 лет.
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Народный артист СССР был похоронен на знаменитом Новодевичьем кладбище в центре Москвы. К могиле великого кинематографиста не зарастает народная тропа. Регулярно приходит наводить порядок и дочь режиссера Ольга. В последнее время женщина заметила, что на могиле творится что странное. Дело в том, что бронзовый памятник Эльдару Рязанову постепенно сменил цвет с серого на розоватый.

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Наследница режиссера не может объяснить этих мистических изменений и пребывает в легком шоке.

"Мы сами в недоумении. Теперь выглядит как камень," – рассказала дочь Рязанова.

Странные изменения заметили и другие родственники режиссера. Вдова Эльдара Александровича связывает произошедшее с влиянием погодных явлений, однако специалисты сомневаются в подобной версии.

Журналисты "КП" поинтересовались мнением известного скульптора Андрея Коробцова. Эксперт сразу признался, что видит такое впервые. Он подчеркнул, что бронза не существует в природе в таком розоватом цвете. Конечно, на материал могли повлиять атмосферные явления, но тогда памятник должен бы был приобрести другой оттенок – скорее всего, зеленоватый. Коробцов предположил, что скульптуру Рязанова могли почистить каким-то средством, которое вступило в реакцию и дало необычный цвет, но именно розовый оттенок все равно вызывает большое недоумение эксперта.

Таким образом, исчерпывающего объяснения изменение цвета памятника Эльдару Рязанову пока не получило, поэтому произошедшее продолжает казаться чем-то мистическим.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 15 сентября 2021, 09:18 Источник: КП ✓ Надежный источник
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