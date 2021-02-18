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Шоу-бизнес
Как Рязанов собрал всех представителей "гомо советикус" в культовом фильме "Гараж"

Как Рязанов собрал всех представителей "гомо советикус" в культовом фильме "Гараж"

Кадр из фильма "Гараж" (1979)
Фильма Эльдара Рязанова "Гараж" стал культовым. Несмотря на то, что с момента его выхода прошло уже больше 40 лет, зрителям все еще близка история про заседание пайщиков гаражного кооператива.
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Успех "Гаража" столь велик именно потому, что фильм появился на основе реальных событий. Режиссер в одном из интервью рассказал, что в то время заканчивал работу над "Служебным романом": шло озвучание, и из Ленинграда приехала Алиса Фрейндлих. "Как раз в это время на Мосфильме собрали собрание пайщиков гаражного кооператива, я был членом этого кооператива. Сказал жене и Алисе, чтоб ехали домой, а я тут минут 15 посижу и к вам присоединюсь. Я зашел на это собрание и через три с половиной часа я приехал домой с новым сценарием", – рассказал режиссер.

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Почти все, что зрители видят в фильме "Гараж", случилось на собрании гаражного кооператива Мосфильма. Единственное, в жизни дверь никто не запирал и протокол заседания никто не жег. Впрочем, по мнению большинства, Эльдару Александровичу удалось в одной картине собрать почти всех представителей "гомо советикус" – особого вида человека, живущего в СССР. Рязанов признался, что они с Брагинским намеренно ничего не приукрашивали и не изменяли – было так, как было.

Кадр из фильма "Гараж" (1979)

"Ведь до каких страстей это все доходит, вы посмотрите! Эта картина организована Рязановым очень точно. И это не просто какие-то бытовые зарисовки, каждый из действующих лиц – тип, за которым стоит общество. Очень узнаваемые фигуры", – говорил в одном из интервью Валентин Гафт.

По словам Эльдара Рязанова, работа над картиной была невероятно трудной и сложной, но очень интересной. Так как он хотел видеть в фильме конкретных актеров, ему пришлось договариваться с театрами, в которых они служили. Стоит отметить, что в ленте появились почти все звезды того времени (Андрей Мягков, Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева, Валентин Гафт, Ия Саввина, Георгий Бурков, Анастасия Вознесенская), так что отпросить их у худруков было задачей не из легких.

Кадр из фильма "Гараж" (1979)

В итоге Эльдар Рязанов пообещал, что все актеры, задействованные в "Гараже", будут успевать в свои театры к спектаклям. Для этого он выстроил съемочный день таким образом, что работа заканчивалась ровно за час до выступлений.

Интересные факты

  • Сценарий к картине Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский написали ровно за 24 дня – именно на столько они уехали в Дом творчества кинематографистов "Болшево" по путевке. Работа на площадке также длилась 24 дня, а чтобы все успеть и ничего не упустить, актеров снимали сразу с трех камер.
  • Вячеслав Тихонов отказался от роли профессора Смирновского. На роль директора рынка Кушаковой режиссер хотел взять Аллу Демидову, но ей не понравилась героиня-хамка. В результате роль исполнила Анастасия Вознесенская, жена Андрея Мягкова, сыгравшего молчаливого Хвостова.

Кадр из фильма "Гараж" (1979)

  • Кстати, в "Гараже" Хвостов в исполнении Андрея Мягкова молчал неспроста. Во время работы над "Служебным романом" актер нелестно отозвался о стихах к песне "У природы нет плохой погоды…". Он не знал, что слова к произведению написал сам Эльдар Рязанов, вот режиссер и решил его наказать.

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Автор: 18 февраля 2021, 17:56 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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