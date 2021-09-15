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Шоу-бизнес
"Дележки имущества не было": бывшая солистка "Стрелок" Беретта сообщила о разводе

"Дележки имущества не было": бывшая солистка "Стрелок" Беретта сообщила о разводе

В Интернете о личной жизни бывшей солистки группы "Стрелки" Юлии Беретты информация весьма скупая: "Была замужем за бизнесменом Владимиром Владимировичем Глебовым. Сын – Владимир Владимирович". Но, видимо, теперь и эти данные устарели...
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"Официально я свободна от брака – удивила признанием певица "Дни.ру". – Всегда в разводе виноваты оба. Но мы остались друзьями, так как у нас общий ребенок. За эти 13 лет жизни – я усвоила много уроков и получила бесценный опыт, который, уверенна, обязательно пригодится. Но самое главное, я благодарна за моего прекрасного мальчика – сына Владимира. Расстались же мы мирно, без дележки имущества".

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Беретта призналась, что смена ее образа, которую оценили поклонники, связана, в том числе, и с расставанием. "Сейчас я другая и чувствую себя прекрасно и гармонично, – улыбается певица. – Я свободна и могу делать, что хочу, когда хочу и с кем хочу. Я стала открыта миру и тем, кто меня любит и поддерживает во всем. Со стороны только и слышу , как я похорошела и изменилась в лучшую."

Певица уверяет, что уже начала новую жизнь. "Я счастлива, молода (Юлии – 42 года, – Прим. ред.), настроена по-боевому, – улыбается артистка. Обещаю удивлять радовать вас своими новыми песнями, удивлять поклонников и бесить хейтеров".

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Фото: Пресс-служба
Автор: 15 сентября 2021, 08:03
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Постаревшие "Стрелки" отметили юбилей

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