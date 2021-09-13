Подруга Киркорова врезала обнаглевшей Лене Миро за бессовестную клевету и оскорбления

О дне рождения основательницы event-агентства JK Agency Юлии Корелиной до сих пор говорит вся светская Москва. Размах и роскошь мероприятия поразили даже искушенную столичную публику. Правда, нашлись и злопыхатели. Блогер Лена Миро, которая всегда поливает помоями звезд, тоже не осталась в стороне. Но Юлию Корелину нападки постороннего человека справедливо возмутили.

"Я не знаю кто такая Лена Миро, понятия не имею о том, какое у нее происхождение, – говорит Корелина. – При этом она назвала меня "деревенщиной". Что ж, спасибо за оценку. Скажу лишь, что я родилась в Екатеринбурге в семье известной оперной певицы, мой папа так же оперный певец, моя прабабушка – известная польская балерина, а прадед был дирижером в Варшавском государственном оркестре и играл на трех инструментах. У меня самой три образования, два из которых высшие. За плечами Школа Бизнеса MBA, множество открытий ресторанов, клубов, баров. Такая вот "деревенщина".

Лена Миро, когда писала о Юлии Корелиной, сравнила торжество бизнес-вуман с банкетом по случаю 40-летия Елены Блиновской на Алтае. Там тоже было много звезд. Например, пел Филипп Киркоров. который приходил и на праздник Корелиной.

"Очень печально, что меня сравнили с пусть даже известным коучем, – вздыхает Юлия. – Потому что свой путь к заработкам, славе, состоятельным и влиятельным клиентам, известным друзьям я прошла самостоятельно. Без богатых мужей, спонсоров и влиятельного папы. Мое агентство существует с 1997 года, было несколько ребрендингов, и именно оно приносит мне доходы".

Миро позволила себе упрекнуть Корелину в показной роскоши ее праздника. "Мы все сидели в ковидном карантине, очень устали и хотелось расслабиться, повеселиться в дружественной обстановке и оторваться на полную катушку, – пояснила Юлия. – Обошлось мне это торжество по цене хорошей свадьбы, но не жалею. В качестве гостей были люди, со многими из которых я общаюсь практически каждый день – друзья, знакомые, клиенты и бизнес-партнеры. Что же до присутствовавших звезд, то коллектив "2 Маши" мы пригласили потому, что они умеют дарить задор и бесшабашное веселье зрителю, поднимают на уши всех гостей праздника. Ну а что касается Василия Вакуленко (Басты), то он кумир многих миллионов людей, и нравится мне во многих своих проектах, а в связи с моим разводом, любимым стал его трек "Ты была права".