На волосок от смерти: россияне молятся за создателя "Вечно молодой, вечно пьяный"

Один из основателей коллектива "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин очнулся от комы.



Музыкант пришел в себя после непродолжительной комы, но его состояние пока не стало лучше. Он до сих пор не может самостоятельно дышать. Об этом на своей странице в соцсети сообщил брат артиста.

Один из основателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин был госпитализирован ранее с поражением легких и подозрением на коронавирусную инфекцию.

По словам брата артиста, Бурдин реагирует на внешние раздражители и пребывает в сознании. Но у него очень сильное поражение легких. Врачи пытаются сделать все возможное для спасения жизни сооснователя "Смысловых галлюцинаций". Но никаких прогнозов медики пока дать не могут. Брат музыканта написал, что надеется на выздоровление звездного родственника. Поклонники молятся о его скорейшем восстановлении. Фанаты боятся, что звезда находится на волосок от смерти.

Напомним, Владимир Бурдин находится в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга. У музыканта поражено 80 процентов легких. При этом ПЦР-тест на ковид показал отрицательный результат.



Владимир Бурдин прославился после клипа "Молодость жива", который был создан в первом составе коллектива. По данным СМИ, именно он придумал ставшую крылатой фразу песни "Вечно молодой, вечно пьяный".