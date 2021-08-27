Основатель рок-группы "Смысловые галлюцинации" впал в кому

На официальной странице музыканта Владимира Бурдина во "ВКонтакте" появилось тревожное сообщение. Как оказалось, основатель группы "Смысловые галлюцинации" попал в больницу и сейчас находится в коме.
Как сообщает RT, состояние артиста оценивается как крайне тяжелое -у него поражено около 80 процентов легких. Правда, отмечается, что ковид у Владимира Бурдина не подтвержден. Родственники не теряют надежды на выздоровление.
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