"Решилась бросить все": Сбежавшая из дома актриса Шарыкина спуталась с алкоголиком

Народная артистка России Валентина Шарыкина пошла на отчаянный шаг. Звезда рванула в Сибирь.

В жизни Валентины Шарыкиной было немало бурных романов и поражений на любовном фронте. Сейчас 81-летняя артистка уже не гонится за страстями в личной жизни. Она доживает свой век с больным мужем Юрием Извековым и вспоминает, как безрассудно сбежала из дома к алкоголику, в которого была влюблена много лет назад.

Накануне расставания с режиссером Евгением Ташковым знаменитость переживала непростые времена. Звезду заваливали оскорблениями и буквально преследовали. Даже по ночам ей названивали люди, говорящие в трубку мерзкие обзывательства. У Валентины Шарыкиной было слишком много недоброжелателей и завистников. Находясь в постоянном стрессе, актриса приняла решение разорвать отношения с режиссером, тогда она и влюбилась в другого мужчину. Роман оказался для нее роковым.

Новым избранником актрисы стал житель крупного сибирского города. Возлюбленный был намного моложе звезды, работал учителем и, как выяснила Валентина Шарыкина впоследствии, страдал от алкоголизма. "Первый раз в жизни решилась бросить все — Москву, дом, профессию — и стать просто женой. Приехала в Красноярск, но там увидела такое, что врагу не пожелаешь", — поделилась артистка.

Валентина Шарыкина вовремя поняла, что отношения с алкоголиком не сулят ей счастья, поэтому вернулась домой, не успев заключить брак. Когда актриса снова устроилась в Москве, несбывшийся муж не хотел обрывать с ней контакты и периодически набирал ее номер. Однако позже надежды мужчины угасли, он оставил Валентину Шарыкину в покое. В памяти знаменитости до сих пор вспылывают яркие моменты, которые связаны с этим человеком. Актриса уверена — это была самая сильная и безумная любовь в ее жизни.