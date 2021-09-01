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Шоу-бизнес
"Решилась бросить все": Сбежавшая из дома актриса Шарыкина спуталась с алкоголиком

"Решилась бросить все": Сбежавшая из дома актриса Шарыкина спуталась с алкоголиком

Народная артистка России Валентина Шарыкина пошла на отчаянный шаг. Звезда рванула в Сибирь.
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В жизни Валентины Шарыкиной было немало бурных романов и поражений на любовном фронте. Сейчас 81-летняя артистка уже не гонится за страстями в личной жизни. Она доживает свой век с больным мужем Юрием Извековым и вспоминает, как безрассудно сбежала из дома к алкоголику, в которого была влюблена много лет назад.

Накануне расставания с режиссером Евгением Ташковым знаменитость переживала непростые времена. Звезду заваливали оскорблениями и буквально преследовали. Даже по ночам ей названивали люди, говорящие в трубку мерзкие обзывательства. У Валентины Шарыкиной было слишком много недоброжелателей и завистников. Находясь в постоянном стрессе, актриса приняла решение разорвать отношения с режиссером, тогда она и влюбилась в другого мужчину. Роман оказался для нее роковым.

Кадр из сериала "Висяки-2" (2009)

Новым избранником актрисы стал житель крупного сибирского города. Возлюбленный был намного моложе звезды, работал учителем и, как выяснила Валентина Шарыкина впоследствии, страдал от алкоголизма. "Первый раз в жизни решилась бросить все — Москву, дом, профессию — и стать просто женой. Приехала в Красноярск, но там увидела такое, что врагу не пожелаешь", — поделилась артистка.

Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com

Валентина Шарыкина вовремя поняла, что отношения с алкоголиком не сулят ей счастья, поэтому вернулась домой, не успев заключить брак. Когда актриса снова устроилась в Москве, несбывшийся муж не хотел обрывать с ней контакты и периодически набирал ее номер. Однако позже надежды мужчины угасли, он оставил Валентину Шарыкину в покое. В памяти знаменитости до сих пор вспылывают яркие моменты, которые связаны с этим человеком. Актриса уверена — это была самая сильная и безумная любовь в ее жизни.

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 сентября 2021, 14:37 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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