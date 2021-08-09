Известный актер стал жертвой грабителей

Минувшим вечером 55-летний артист познакомился с неизвестными мужчинами, которые подошли к нему, когда тот тихо сидел на скамейке в одном из столичных дворов и пил пиво. Сначала между мужчинами завязался дружеский разговор, в ходе которого некогда популярный актер достал свой смартфон и стал демонстрировать новым знакомым фотоснимки. Позже Юрий Торсуев решил отойти в магазин, а свой гаджет он, очевидно, оставил новоиспеченным приятелям.
Когда мужчина вернулся, то своего мобильного он уже нигде не обнаружил. Его собеседники заявили, что никакого телефона они в глаза не видели. Тогда артист понял, что стал жертвой обманщиков и даже решил написать заявление в полицию. Как сообщил "МК", сам Торсуев оценил стоимость своего смартфона в 20 тысяч рублей.
Напомним, что Юрий Торсуев и его брат-близнец Владимир прославились ролями в популярном советском фильме "Приключения Электроника". После выхода фильма 13-летние мальчишки проснулись настоящими звездами. Кинокартина с их участием стала самым популярным детским фильмом за всю историю советского кино. Однако став взрослыми, братья почти перестали играть в кино и решили строить карьеру в совсем других областях. В настоящее время Юрий Торсуев является безработным.
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