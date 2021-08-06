Известную актрису жестоко избили в Подмосковье

В элитном поселке Назарьево в Подмосковье случился инцидент с участием популярной актрисы театра и кино Вероники Эйдлин. Девушку жестоко избил неизвестный.
После случившегося 31-летнюю артистку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением, гематомами и ссадинами. Однако позднее отпустили домой.
Вероника Эйдлин окончила ГИТИС. Девушка известна по сериалам "Деревенщина"", "Красивая жизнь", Скорая помощь-2", "Ради жизни".
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