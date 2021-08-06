Известную актрису жестоко избили в Подмосковье

В элитном поселке Назарьево в Подмосковье случился инцидент с участием популярной актрисы театра и кино Вероники Эйдлин. Девушку жестоко избил неизвестный.

После случившегося 31-летнюю артистку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением, гематомами и ссадинами. Однако позднее отпустили домой.

Вероника Эйдлин окончила ГИТИС. Девушка известна по сериалам "Деревенщина"", "Красивая жизнь", Скорая помощь-2", "Ради жизни".

