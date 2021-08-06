"Рядом с могилой Высоцкого": для избитого сына Пьехи приберегли место на кладбище

Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала о состоянии сына.

Наталья Горчакова, которая растит семилетнего сына от Стаса Пьехи, пожаловалась журналистам, что шоумен Стас Барецкий, являющийся президентом Союза профессиональных ритуальных агентов, оставил для ее наследника место на Ваганьковском кладбище. "Рядом с могилой Владимира Высоцкого", – уточнила экс-супруга певца.

По словам Горчаковой, Барецкий отметил, что это место стоит 40 миллионов рублей, поэтому она и Пьеха должны гордиться. Наталья поражена, что при этом шоумен называет ее сына замечательным и озорным мальчиком. Женщина не стала оскорблять Барецкого, а лишь объяснила ему, что так шутить нельзя.

Бывшая супруга Пьехи также рассказала, что в настоящий момент Петя находится под наблюдением врачей. К сожалению, о полном выздоровлении пока речи нет. "Но у нас не все так плохо", – обнадеживает Наталья.

Напомним, сын Стаса Пьехи проткнул бассейн соседки карандашом и вырвал шланги, после чего женщина сильно толкнула мальчика. Петя получил сотрясение мозга и другие травмы. Против этой женщины заведено уголовное дело. Ранее певец рассказывал, что его наследник страдает от головных болей и головокружения. Также у мальчика иногда нарушается координация движений.