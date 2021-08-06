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Шоу-бизнес
"Рядом с могилой Высоцкого": для избитого сына Пьехи приберегли место на кладбище

"Рядом с могилой Высоцкого": для избитого сына Пьехи приберегли место на кладбище

Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала о состоянии сына.
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Наталья Горчакова, которая растит семилетнего сына от Стаса Пьехи, пожаловалась журналистам, что шоумен Стас Барецкий, являющийся президентом Союза профессиональных ритуальных агентов, оставил для ее наследника место на Ваганьковском кладбище. "Рядом с могилой Владимира Высоцкого", – уточнила экс-супруга певца.

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По словам Горчаковой, Барецкий отметил, что это место стоит 40 миллионов рублей, поэтому она и Пьеха должны гордиться. Наталья поражена, что при этом шоумен называет ее сына замечательным и озорным мальчиком. Женщина не стала оскорблять Барецкого, а лишь объяснила ему, что так шутить нельзя.

Бывшая супруга Пьехи также рассказала, что в настоящий момент Петя находится под наблюдением врачей. К сожалению, о полном выздоровлении пока речи нет. "Но у нас не все так плохо", – обнадеживает Наталья.

Напомним, сын Стаса Пьехи проткнул бассейн соседки карандашом и вырвал шланги, после чего женщина сильно толкнула мальчика. Петя получил сотрясение мозга и другие травмы. Против этой женщины заведено уголовное дело. Ранее певец рассказывал, что его наследник страдает от головных болей и головокружения. Также у мальчика иногда нарушается координация движений.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 6 августа 2021, 14:22 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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"Бабкины деньги и связи помогли": Стас Пьеха устал от вопросов про протекцию в шоу-бизнесе

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