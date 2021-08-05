"Кувыркалась в машине": Леонидову наставили рога на глазах у соседей

Основатель бит-квартета "Секрет" Максим Леонидов потерпел унизительное поражение на любовном фронте.

"Она пpошла, как каpавелла по зеленым волнам, пpохладным ливнем после жаpкого дня", — напевал Максим Леонидов, вдохновляясь своей второй супругой Анной Банщиковой. Композицию "Девочка-видение" он посвятил именно ей. Музыкант был очарован избранницей и рассчитывал строить с ней долгие гармоничные отношения, но эти планы не увенчались успехом. Брак Максима Леонидова с Анной Банщиковой продлился всего четыре года, распавшись в 2003 году. Стали известны причины разрыва отношений.

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Правду СМИ раскрыла 75-летняя Нина Федорова, которая очень долго работала администратором в "Москонцерте". Женщина многое повидала на своем веку и оказалась осведомлена о деталях романа Леонидова и Банщиковой. По ее словам, Анна то и дело изменяла мужу, который не мог терпеть такое возмутительное отношение.

По словам Нины Федоровой, вторая жена музыканта отличалась сладострастием и не могла удовлетворять свои интимные потребности только с одним партнером. "Приезжала на машине к дому с каким-нибудь ухажером и на глазах у соседей кувыркалась", — рассказала женщина. При этом бывшая сотрудница "Москонцерта" тепло отзывается про самого Максима Леонидова и считает его очень порядочным человеком. Уже 17 лет он бесконечно счастлив со своей третьей женой Александрой Камчатовой.